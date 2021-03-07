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Yerel Türkiye'de kan dökeceklerdi! Yakalandılar
Yerel

Türkiye'de kan dökeceklerdi! Yakalandılar

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler emniyet birimleri tarafından yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde patlayıcıyla yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 11:08:00 -
Türkiye'de kan dökeceklerdi! Yakalandılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince düzenlenen operasyonda Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı.

Bu kişilerin arasında yer alan PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bomba imha ekiplerince alınan gerekli önlemlerin ardından patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

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