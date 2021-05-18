Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Geride kalan bir yılı aşkın süredir tedbirler ve aşı uygulamalarıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından salgının kontrol altına alındığını ifade etti. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldı? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

14 Ocak’ta başlayan koronavirüs aşı uygulaması tedariklerle orantılı olarak devam ediyor. Son olarak Çin’den aşı sevkiyatı gerçekleşmişti. Vatandaşlar şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı anlık olarak korona aşısı olanların sayısını paylaşıyor.

18 Mayıs Salı saat 00.00 itibariyle toplam 26.233.977 doz aşı yapıldı. 15.045.158 kişiye ise 1 doz aşı yapıldı. 11.188.819 kişiye ise 2 doz aşı uygulandı.

Koronavirüs aşı randevusu almak isteyenler MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den randevu alabiliyor. 55 yaş üstünün yanı sıra kronik hastalıkları bulunanlar, öğretmenler, muhtarlar, basın kartı olanlar, 40 yaş üstü avukatlar ve turizm çalışanları aşı olabiliyor.

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