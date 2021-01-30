Kaç kişide mutasyonlu virüs var? Koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonlu türü ortaya çıktı. İngiltere ve Güney Afrika kökenli mutasyonların daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Söz konusu mutasyonlara karşı aşıların etkili olduğu ancak gelecekte neler yaşanacağın ise belli olmayacağı ifade ediliyor. Mutasyonlu virüs pek çok ülkede görüldü. Peki, mutasyonlu virüs Türkiye’de var mı?

Türkiye’de kaç kişide mutasyonlu koronavirüs görüldü?

Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edildi. Yurt dışı kaynaklı 17 şehirde 128 kişide yeni varyant saptandı. Söz konusu kişiler izolasyon altına alındı.

Mutasyonlu koronavirüsün eski varyantla benzer belirtiler gösterdiği ancak hastalığın daha şiddetli geçebileceği ifade ediliyor. Ayrıca eski varyantta sık rastlanana koku ve tat kaybı hissinin yeni mutasyonda daha az gözlendiği ifade ediliyor.