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Sağlık Türkiye'de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?
Sağlık

Türkiye'de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

Kaç kişiye ikinci doz aşı yapıldı? Koronavirüs salgınında 14 Ocak 2021 tarihinde aşılama uygulaması başladı. Son olarak 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar aşı randevusu almaya başladı. Peki, kaç kişi oldu? Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldı? Türkiye'de kaç milyon aşı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 20:33:00 -
Türkiye'de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

Korona aşısı olanların sayısı | Koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 14 Ocak 2021'de korona aşı uygulaması başladı. Son olarak ise aşı uygulanan grup genişletildi. 60 yaş üstü ile 60 yaş üstünün eşleri aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar aşı randevusu oluşturabiliyor.

Türkiye'de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

28 Mart 2021 saat 20.30 itibariyle 14.714.907 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı aşı yapılanların sayısı anlık olarak yayımlıyor. Aşı uygulamaları hafta sonları da sürüyor.

60-65 yaş aşı randevusu al |60 yaş ne zaman aşı randevusu alabilir?
60-65 yaş aşı randevusu al |60 yaş ne zaman aşı randevusu alabilir?

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60-65 yaş aşı randevusu al |60 yaş ne zaman aşı randevusu alabilir?

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