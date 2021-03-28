Korona aşısı olanların sayısı | Koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 14 Ocak 2021'de korona aşı uygulaması başladı. Son olarak ise aşı uygulanan grup genişletildi. 60 yaş üstü ile 60 yaş üstünün eşleri aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar aşı randevusu oluşturabiliyor.

Türkiye'de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

28 Mart 2021 saat 20.30 itibariyle 14.714.907 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı aşı yapılanların sayısı anlık olarak yayımlıyor. Aşı uygulamaları hafta sonları da sürüyor.