Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Bilim insanları 4. pikin aşılanmayanlar arasında geçeceğini ifade etmeye başladı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonları aşı olmaya davet etti.

Türkiye'de kaç kişi korona aşısı olmadı?

Son iki haftada vaka sayıları artarken aşı hızı düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz aşı olmayan 23 milyon kişinin bulunduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım” paylaşımında bulundu.

25 Temmuz Pazar saat 16.15 itibariyle ülkemizde 66.051.921 doz aşı yapıldı.