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Sağlık Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı?
Sağlık

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı?

Şimdiye kadar ne kadar aşı yapıldı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Haziran ayında adeta bir seferberlik halini alan aşılamada son günlerde bir yavaşlama söz konusu. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:55:00 -
Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bilim insanları salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Peki, şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı?

23 Temmuz saat 17.46 itibariyle ülkemizde 65.012.104 doz aşı yapıldı. 39.258.606 kişi 1.doz ve 22.028.643 kişi ise 2 doz aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir kez daha aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca, “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım” dedi.

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

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