Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bilim insanları salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Peki, şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı?

23 Temmuz saat 17.46 itibariyle ülkemizde 65.012.104 doz aşı yapıldı. 39.258.606 kişi 1.doz ve 22.028.643 kişi ise 2 doz aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir kez daha aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca, “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım” dedi.