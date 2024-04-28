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Gündem Türkiye’de İsrail zulmüne başkaldıracak üniversite yok mu?
Gündem

Türkiye’de İsrail zulmüne başkaldıracak üniversite yok mu?

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:40:00 -

Son günlerde ABD üniversitelerini saran Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Protestolara öğrenciler dışında akademisyenler de katılırken Türkiye’deki üniversiteler hala sessiz.

ABD genelinde Filistin'e destek için birçok farklı eyalet ve üniversitede gösteri düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e desteğini kesmesi için talepte bulunuyor. Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel hükümet yetkilileri, gözaltı, uzaklaştırma cezası ve personeli işten çıkarma tehdidi gibi eylemlerle karşılık veriyor.

ABD’li akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler günlerdir eylemlerini sürdürürken Türkiye’deki üniversitelerin duyarsız kalması Türk Milletini endişelendiriyor.

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