0553 313 94 23

Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’ şampiyonası Niğde’de yapıldı

‘Soğuk Ekvator’ adlı bir Fransız çizgi romanından ismini alan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası Niğde’de yapıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’ şampiyonası Niğde’de yapıldı

‘Soğuk Ekvator’ adlı bir Fransız çizgi romanından ismini alan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası Niğde’de yapıldı.


Ocak ayında Niğde’de kurularak faaliyetlerine başlayan Satranç Boks Federasyonu, yeni trend olarak yaygınlaşmaya başlayan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası’nı Niğde’nin Altunhisar ilçesinde gerçekleştirdi. 8 ilden 100 sporcunun katıldığını şampiyonada derece alan sporcular 11-15 Aralık tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. İki ayrı disiplinin bir araya geldiği Satranç Boksu 5 raunt üzerinden oynanıyor. Satranç boksuna sporcular ilk olarak 3’er dakikalık periyotlar halinde ringde satranç oynayarak başlıyor. 3 dakikanın ardından rakip mat edilirse sporcu yarışı kazanıyor ancak satranç oyununda bir sonuç elde edilmezse aynı ringde sporcular bu kez boks maçına geçiyor. Dünyada ilk kez 2003 yılında Berlin’de federasyonu kurulan Satranç Boksu 14 ülkede resmi olarak yapılıyor.


Sporcuların hem zekalarını hem de fiziksel güçlerini kullanmak zorunda olduğu sporla ilgili bilgi veren Türkiye Satranç Boksu Federasyon Başkanı Köksal Arıkan, Satranç Boksunu strateji kurabilme ve cesaretli olmak olarak tanımladı. Arıkan, "Satranç boksu bizle beraber dünya üzerinde 14 ülkede resmi olarak yapılan bir spor branşı. Türkiye’de biz federasyonu Ocak ayı itibari ile kurduk ve şu anda faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Şampiyonasını düzenledik ve burada şampiyon olan sporcularımız da 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacaklar. Dünya Şampiyonası’na yaklaşık 14 ülke katılacak Türkiye olarak bu yarışa ev sahipliği yapacağız, gururluyuz" dedi.


Satranç boksunun zeka, fiziksel güç, strateji ve cesaret istediğini söyleyen Arıkan, "Satranç zeka ağırlıklı boks ise biraz daha fiziksel gücün ön planda olduğu bir spor branşıdır. Aynı zamanda zeka gücü, fiziksel güç, cesaret ve strateji gerektiren bir spor dalıdır satranç boksu. Sporcularımız hem zeka hem fiziksel güç kullanacaklar aynı zamanda da strateji kurabilme yeteneğine sahip olacaklar. Zekasını ve fiziksel gücünü aynı anda doğru şekilde kullanabilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Profilo AVM satılıyor
    3. Ordu’da film gibi köpek ve inek..
    4. Memur kesimi hükümetin toplu iş..
    5. Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü,..
    6. Bakanlıktan İmamoğlu’nun yağış ile..
    7. Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
    10. Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
    11. Bursa’da ayı ailesine kurtarma..
    12. ABD’de 50 yıllık şişe içinde mektup..
    13. Niğde’de uyuşturucu satan şahıs..
    14. Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’..
    15. "Derdi halkına hizmet olan herkesle..
    16. Turistler cep telefonu ile Kemer’i..
    17. Aileyi öze dönüş kurtarır
    18. İran'dan ABD'ye tanker uyarısı!
    19. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    20. İran’a ait petrol tankeri..
    21. İran ABD'yi petrol tankerine müdahale..
    22. Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
    23. Emekli polis memuru antika eşyalarla..
    24. Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
    25. Gurbetçi Bünyanlılar Buluşmaya Devam..
    26. Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın..
    27. Borsa haftaya yükselişle başladı
    28. Siirt’te 12 ayrı suçtan aranan zanlı..
    29. Aksaray’ın Eskil ilçesinden Tuz..
    30. Köydeki sünnet düğününde fayton sefası
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!