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Gündem Türkiye’de ilk olarak Akit Medya Grubu’nun deşifre ettiği Adnan Oktar’a itirafçı şoku devam ediyor
Gündem

Türkiye’de ilk olarak Akit Medya Grubu’nun deşifre ettiği Adnan Oktar’a itirafçı şoku devam ediyor

Türkiye’de ilk olarak Akit Medya Grubu’nun haberleri sonrasında büyük bir operasyon yiyen Adnan Oktar’a itirafçı şoku gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:09:00 -
Türkiye’de ilk olarak Akit Medya Grubu’nun deşifre ettiği Adnan Oktar’a itirafçı şoku devam ediyor

Hiçbir medya kuruluşunun cesaret edemediği ve suskun kaldığı dönemlerde Akit Medya Grubu, Adnan Oktar şarlatanını bir bir deşifre etmişti. 

Adnan Oktar operasyonu kapsamında tutuklanan bir kişi daha itirafçı oldu. 1989’daki ÖSYM sınavında birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitiren Müge Öğütçü, "Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, dayak attı" diyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği gerekçesiyle Adnan Oktar ve 13'e yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin lira ceza aldığı davada, Oktar'ın takipçilerinden Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Ögütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

Öğütçü mektubunda şunları anlattı:

"1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos’taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti. Daha sonra Didem Ürer ve Aylin Atmaca’yı yanına çağırdı. Adnan Oktar benden, gelen kadınlara yatakta çok iyi olduğunu söyleyerek kendisini övmemi istedi.

"Ses tonum ince diye döverdi"

Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle Adnan Oktar’dan yıllarca dayak yedim. Ona olan korkum nedeniyle hiçbir zaman güzel bakamıyordum. ‘Bana sevgiyle bak’ diyerek dayak atardı. Bazen bana ve diğer kızlara uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi. Kendisi uykusu gelince gider uykusunu alır, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bizim uyumamıza izin vermezdi. Bazen ‘Bir sebep olsun da seni döveyim’ derdi.

Adnan Oktar’ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni porno yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti. Bu fotoğraflarla internet sitesi kuracaklardı. Düzenledikleri uluslararası konferanslarda tercümanlık yaptığım için çektikleri resimleri kullanamadılar."

Öte yandan, birçok kadının daha itirafçı olmak istediği ancak cesaret edemediği iddia edildi.

 

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