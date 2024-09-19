Türkiye'de ilk defa o ilimizde üretiliyor! Şaşırtan hareket! Tamamen yerli ve milli imalat: Avrupa'da 3 firmadan biriyiz

Türkiye'de ilk defa o ilimizde üretimi yapılıyor! Tamamen yerli ve milli imalat! Avrupa'da sayılı 3 firmadan yalnızca biriyiz...

Türkiye’nin sanayi alanındaki yenilikçi adımlarından biri Denizli’den geldi. Honaz ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren Efsan Makina, Türkiye’de ilk kez şanzımanlı MVR üretimini gerçekleştirdi. İleri teknoloji ile donatılan bu MVR’ler, tuz üretimi başta olmak üzere birçok alanda kullanılacak.

YERLİ ÜRETİM MVR İLE TUZ İMALATI

Denizli’de uzun yıllardır endüstriyel vantilatör, MVR ve turbo kompresör üretiminde öncü olan Efsan Makina, bu kez büyük bir başarıya daha imza attı. Şirket, tuz üretiminde kullanılacak olan ve çok yüksek devirde dönebilen üç adet şanzımanlı MVR cihazının üretimini tamamladı. Türkiye’de ilk kez üretilen bu cihazlar, yerli ve milli teknolojinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öbke ve mühendislerin katılımıyla yapılan testlerde MVR’ler başarılı sonuçlar elde etti.

AVRUPA’DA ÜÇ FİRMADAN BİRİ

Efsan Makina’nın, Türkiye’de şanzımanlı MVR üretimi yapan ilk firma olmasının yanı sıra, Avrupa’da bu üretim teknolojisine sahip üç firmadan biri olduğu vurgulandı. Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı, MVR üretim sürecinin yüksek mühendislik ve detaylı hesaplamalar gerektirdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Efsan Makina olarak endüstriyel vantilatör, turbo kompresör ve MVR üretimleri yapmaktayız. Türkiye de ilk defa Efsan Makina tarafından yapılan şanzımanlı MVR’ın imalatını yaptık ve testlerini başarıyla tamamladık. Efsan Makina olarak MVR üretim teknolojisine sahip Avrupa’daki üç firmadan biriyiz. MVR imalatı yüksek mühendislik hesaplamaları ve dizaynları gerektirmektedir. Bu ürünler benim için 5 yıllık bir hayalin ve bir yıllık mühendislik çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak daha önce ithalatını yapmak zorunda olduğumuz ürünlerin bugün Denizli de ihracatını yapabilir hale geldik."