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Gündem Türkiye'de ilk bayram namazı o ilimizde kılındı
Gündem

Türkiye'de ilk bayram namazı o ilimizde kılındı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 07:49:00 -
Türkiye'de ilk bayram namazı o ilimizde kılındı

Mübarek Ramazan ayının sona ermesinin ardından Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından yurdun dört bir yanında yaşayan insanlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri tablosunda ilk namazın kılındığı Iğdır'da sabah saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.04'te kıldı.

Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camiden ayrıldı.

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