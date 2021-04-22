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Sağlık Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Türkiye’de yeni mutasyon var mı?
Sağlık

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Türkiye’de yeni mutasyon var mı?

Türkiye’de hangi mutasyonlar var? Koronavirüs salgınında Türkiye 3.piki yaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar ülkemizde vata artışının sebebini merak ediyor. Uzmanlar artışta en önemli sebebin mutasyon olduğunu belirtiyor. Peki, son günlerde dünyayı kaygılandıran Hindistan varyantı Türkiye’de görüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:54:00 -
Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Türkiye’de yeni mutasyon var mı?

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Mutasyonların etkisiyle vakalar artış gösteriyor. Özellikle Hindistan’da ortaya çıkan çift mutasyonun daha bulaşıcı olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Peki, ülkemizde Hindistan mutasyonu var mı?

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı?  Türkiye’de yeni mutasyon var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hindistan varyantı" olarak bilinen yeni bir tür mutasyonun tespit edildiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Hindistan'dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak, 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir." dedi.

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