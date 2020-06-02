"Türkiye’de her 8 kişiden 1’inde aşırı terleme sorunu var"

Türkiye’de her 8 kişiden birinde aşırı terleme sorunu olduğu tahmin edildiğini belirten Dr. Meltem Ayran, "Normal terleme vücudun sıcak havaya, fiziksel aktiviteye, korku veya öfkeye verdiği tepkidir. Aşırı terleme ise bu sebepler yokken kişinin normalden fazla terlemesidir." dedi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, aşırı terleme ve tedavi yolları hakkında önemli bilgiler verdi. Aşırı terleme sorununa verilen medikal ismin ’hiperhidrozis’ olduğunu belirten Dr. Ayran, "Soğuk havalarda hatta ortada bir sebep yokken aşırı terleme görülebilir. Bazı ilaçlar ya da hastalık durumları da( hipertiroidi, menapoz..) aşırı terlemeyi tetikleyebilir. Amerika’da yüzde 5 civarında kişi bu tanıyı alırken ülkemizde yüzde 10 civarında olduğu tahmin ediliyor. Birçok kişi bu sorunu olduğu halde sağlık kurumlarına başvurmadığı için tam rakamlar bilinmemektedir." dedi.

Aşırı terleme, medikal olduğu gibi aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkileri olduğunu kaydeden Dr. Ayran, "Birçok insan bu sorunun bir tedavisinin olduğunu halen bilmiyor ya da bu sorununu paylaşmaya çekiniyor. Toplumda çok yaygın olmasına rağmen fazla konuşulmayan aşırı terleme sorunu ile ilgili halkımızı daha çok bilgilendirmeliyiz. Normal terleme vücudun sıcak havaya, fiziksel aktiviteye, korku veya öfkeye verdiği tepkidir. Aşırı terleme ise bu sebepler yokken kişinin normalden fazla terlemesidir." ifadelerini kullandı.

Aşırı terlemenin tipleri

Dr. Meltem Ayran aşırı terlemenin tiplerini şöyle sıraladı:

"Primer hiperhidrozis: El, ayak, genital bölge, yüz, koltukaltı ve baş bölgesinde görülür. Genelde çocukluk çağında başlar. Ayrıca genelde bu kişilerin yüzde 40 oranında aile öyküsü vardır.

Sekonder (ikincil) hiperhidrozis: Tüm vücutta olabileceği gibi vücudun bir kısmında da terleme olabilir. Yetişkinlikte başlar. Bir sağlık sorunun belirtisi olabilir ya da bazı ilaçlardan sonra başlayabilir. Uyurken bile görülebilir."

Ayrıca Dr. Meltem Ayran; hipertiroidizm, kalp hastalığı, kanser, adrenal bezle ilgili sorunlar, menapoz, omirilik sinir hasarı, akciğer hastalıkları, tüberküloz vs., parkinson hastalığı, enfeksiyon hastalıkları, ilaçlar ve antidepresanların aşırı terlemeye yol açabileceğini söyledi.

Primer hiperhidrozis belirtileri

Dr. Meltem Ayran, “Aşırı terleme sorununa sahip bir kişide; “Belirgin bir sebep olmamasına karşın en az 6 aydır terleme şikâyetiniz varsa, vücudunuz her iki tarafında terleme oluyorsa, en az haftada 1 kez aşırı terleme durumu oluyorsa, günlük aktivitelerinizi etkiliyorsa, kıyafet değiştirmeye sebep oluyorsa, tokalaşmak gibi aktivitelerde çekinme, yakınlaşma problemleri varsa, 25 yaşından önce başladıysa ve aile hikayesi varsa” bu kişinin primer hiperhidrozis olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Hiperhidrozis tedavisi

Dr. Meltem Ayran, hiperhidrozis rahatsızlığı olan kişilerin tedavi için izlemesi gereken yolu şöyle açıkladı: "Doktorunuz hikayenizi aldıktan sonra yapılan muayene ve bazen de testler sonucunda primer ya da sekonder hiperhidrozis tanısını koyarak tedavinizi planlar. Toksin (botoks) uygulamaları, ortalama 9 ay boyunca etkili olur, el ve ayakta terlemelerinde toksin yanında iyontoferez (iontophoresis) önerilebilir. Cerrahi müdahale hem riskleri hem de olası yanetkileri olduğu halde halen uygulanmaktadır. Termal enerji (miradry) kullanılarak kalıcı sonuçlar elde edilebilir, cerrahiye kesin alternatif bir yöntemdir. Antikolinerjik ilaçlar kullanılabilir ama yanetkileri olacaktır. Ayrıca primer hiperhidrozisin yaşla birlikte azaldığına dair henüz bir kanıt yoktur."