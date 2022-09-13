Türkiye'de hayat pahalı mı? Ruslar cevap verdi

Rus haber portalı Poligon, 2014 ve 2022 yaptırımlarının Rus tüketicinin alım gücü üzerindeki etkisini mercek altına alan bir karşılaştırma yayınladı. İşte belli başlı tüketim kalemleri ve yaptırımlar arasındaki farklar.



- Tatil. 2014 yılında 24 bin ruble tutan Türkiye seyahati 2022 itibarıyla 46 bin ruble.



- Yeme-içme. Restoranda yemek yemenin maliyeti 8 yılda yüzde 51 arttı.



- Ulaşım. 92 oktan benzinin litresi yüzde 47, 95 oktan benzinin litresi yüzde 46 zamlandı. Yerli marka otomobil fiyatlarındaki artış oranı yüzde 180. 2014'te 294 bin rubleye satılan Lada Granta'nın bugünkü fiyatı 680 bin ruble.



- Emlak. İkinci el konut fiyatındaki artış oranı yüzde 57. Metrekare başında fiyat bugün 90 bin ruble.



- Giyim kuşam. Tekstil ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 52.



- Gıda. 2014'e kıyasla dana eti yüzde 75, balık yüzde 100 daha pahalı.

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