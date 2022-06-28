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Ekonomi

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösteren TEKSİS İleri Teknolojiler Limited Şirketi, insansız hava aracı droanların yakıt pillerini yüzde 75 yerlilikle üretti.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 13:34:00 -
Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

İnsansız hava aracı dronların hidrojen enerjili yakıt pilleri ile çalışan modelleri benzerlerine göre çok daha uzun süreli kullanıma imkan vererek, enerji, savunma ve tarım gibi sektörlerde zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor ve operasyonların verimliliğini artırıyor. Protoip olarak yüzde 75 yerlilikle üretilen hidrojen yakıt pilline yerli bir çok firmadan talep yağıyor. Hidrojen enerjili yakıt pilleri lityum bataryalardan 10 kata kadar daha fazla enerji üretebiliyor.

"23. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı"nda sergilenen büyük ölçekli ve hidrojen enerjili dronlar geniş alanlara yayılan enerji santrallerinde hata tespiti ve santrallerin rutin kontrolleri ile savunma sektöründe kritik alanlarda kullanılabiliyor.

Yüzlerce panelden oluşan güneş santrallerinin ya da geniş alanlarda elektrik üreten rüzgar santrallerinin diğer yöntemlere kıyasla çok daha kısa sürede kontrolünü sağlayan dronlar, geniş alanlara sahip elektrik şebekelerindeki hataların tespitini kolaylıkla yapabiliyor.

Ayrıca son yıllarda tarımda ilaçlama ve gübreleme işlerinde kullanımına başlanmasıyla hacimleri büyüyen dronların hareketi için gerekli yakıtı hidrojen yakıt pillerinden karşılamasıyla kullanıcılara çok uzun sürelerde çalışma imkanı sağlarken, karbon emisyonuna sebep olmuyor.

Hidrojen yakıt pilli dronlarla üretiliyor

Hidrojen enerjisi teknolojileri ve yakıt pilli üretimi yapan, ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösteren TEKSİS İleri Teknolojiler Limited Şirketinin Genel Müdürü Hüseyin Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız hava sistemleri ve yakıt pillerinin dünyadaki ileri teknolojiler arasında yer aldığını söyledi.

Devrim, birçok sektörün envanterine giren insansız hava araçları dronların farklı yakıt türlerini kullanabildiğini ancak hidrojen enerjili yakıt pillerinin kullanıcılara bir çok avantaj sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hidrojen yakıt pilli dronlarda hidrojen gazını verdiğimizde hidrojen yakıt pillerine gidiyor. Buradan elektrokimyasal reaksiyonlarla elektrik enerjisi üretiyoruz. Hidrojen yakıt pilleri, bataryalarla kıyaslandığında havada kalma süresini çok daha uzun kılıyor. Havada kalma süresinin uzunluğu ile enerji, savunma ve tarım sektöründeki kullanıcılara birçok fayda sağlarken, iş yapış modellerinde verimliliği büyük oranda artırıyor. Hidrojenin esprisi, reaksiyona girdikten sonra atık olarak karbon çıkartmıyor olması. Tertemiz su buharı bırakıyor. Bu tür ürünler yeni gelişen teknolojileri içerdiği için fiyatları diğer teknolojilere göre yüksek ancak çalışma süresinin uzunluğu ve çevreye duyarlılık gibi özellikleri, benzerlerinden bir adım öne çıkmasını sağlıyor."

Protoip olarak yüzde 75 yerlilikle üretilen hidrojen yakıt pilline yerli bir çok firmanın ilgi gösterdiğini vurgulayan Devrim, hidrojenin depolandığı tankların da dış etkilerden etkilenmeyen özel bir teknolojiyle üretildiğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Orhan

Hayret normalde akit ODTÜ yu sevmez haberlerine bile tahammül etmez

Alï

Ha gayret İSTE BİZİM ODTÜ, diyeceğiz sonunda inşaallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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