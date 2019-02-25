0553 313 94 23

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor

Bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, Türkiye'de 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Faizsiz konut alma sisteminin geçen yıl emlak sektörüne sağladığı katkı, 2019'da da büyüyerek devam edecek"

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Türkiye'de bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor.

Hanehalkı ortalaması ve konut stokları göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yıllarda gayrimenkul satışlarında herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülürken, emlak sektöründe bu yılın daha da hareketli geçeceği düşünülüyor.

Oturum amaçlı konutlar, uygun ödeme koşullarını hedefleyenler tarafından daha çok tercih ediliyor. Bu durum, alıcıları faizsiz konut sistemine yönlendiriyor.

İstatistiklere göre, aylık ortalama 10 bin civarında, yıllık 120 bin konut satışı yapılıyor.


- "Yüzde 100'ün üzerinde seviyelerde büyüme gösterdik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev almanın gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda kredili ev satışları yüzde 37'den yüzde 5'e düşerken, ev sahibi olmak isteyenler tasarrufa dayalı ev sistemine yöneldiler. Sektör, 2018 yılında ortalama yüzde 50 ila 70 arasında büyüme gösterirken, Birevim özelinde geride bıraktığımız yıllara baktığımızda yüzde 100'ün üzerinde seviyelerde büyüme gösterdik. Sektörün toplam satışlardaki payı 2018 yılında yüzde 2,5 seviyelerindeyken, 2019'da yüzde 5 olmasını bekliyoruz. Faizsiz konut alma sisteminin geçen yıl emlak sektörüne sağladığı katkı, 2019'da da büyüyerek devam edecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
  1. Birevim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Belediyesi sağlık alanında adından söz ettiriyor
    1. Ergene Belediyesi sağlık alanında..
    2. Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
    3. Kar etkisini yitirdi Marmara’ya poyraz..
    4. Tarihi Doğanca Evi açılıyor
    5. Mersin Büyükşehir ve MESKİ çalışanları..
    6. Uysal: “Belediyecilik felsefemiz Yörük..
    7. Genç, Çukurçayır’da esnaf ve..
    8. Kamyonla sipariş verdi, koliden 300..
    9. "Ek gümrük vergileri, Çin'in ABD'ye..
    10. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2..
    11. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat..
    12. Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması..
    13. Tarihi yarımada beyaza büründü
    14. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    15. Ergene’de gübre atma programı..
    16. Savcılıktan zimmet operasyonu..
    17. 'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi..
    18. "Kız Kardeşim Projesi"
    19. "Biz önümüze bakıyoruz"
    20. Yeşil Körfez personeline yüzde 40 zam
    21. Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e..
    22. Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu..
    23. Bakan Varank sanayicilerle bir araya..
    24. Gelişen Elbeyli’nin değişen yüzü
    25. Başkan adayı Böcek, Konyalılarla..
    26. Malatya’da okul müdürüne darp iddiası
    27. Mısır’da idam edilen 9 genç için..
    28. "Petrolde volatilitenin hakim olacağı..
    29. Adıyaman’da Mısır protestosu yapıldı
    30. World Shopfitting-Design’ın yeni web..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”