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Aktüel Türkiye'de en nadir görülen canlı o ilimizde ölü olarak bulundu!
Aktüel

Türkiye'de en nadir görülen canlı o ilimizde ölü olarak bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 19:22:00 -
Türkiye'de en nadir görülen canlı o ilimizde ölü olarak bulundu!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye’de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Alikören köyü yakınlarında yol üzerinde bir bal porsuğu ölüsü bulundu. Kafa kısmında yarası bulunan bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Türkiye’de en nadir görülen canlı türleri arasında yar alan porsuk türü Ömer Solakoğlu isimli vatandaş tarafından bulundu.

Dünyanın en korkusuz hayvanları arasında yer aldığı iddia edilen bu porsuk türü genelde; Sahra Altı Afrika, Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesi, Güney Fas ve Güneybatı Cezayir'de yaşıyor.

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