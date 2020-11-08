Türkiye'de en çok satan telefon markası belli oldu

Araştırma şirketi Canalys, 2020'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de en çok satan telefon markalarını açıkladı. Yayınlanan listede Xiaomi birinci sırada yer aldı. Verilere göre Çinli şirket, Türkiye'deki pazar payını yüzde 26 oranında, Türkiye'deki büyüme oranını ise yüzde 340 oranında arttırarak önemli bir başarı elde etti.

Xiaomi'yi Türkiye'deki pazar payı ise yüzde 21 olan Samsung takip etti. Samsung'un üçüncü çeyrekteki büyüme oranı yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Huawei ise Türkiye pazar payında yüzde 18'lik payıyla listenin 3. sırasında yerini aldı. Huawei'nin üçüncü çeyrekte yüzde 7 oranında bir düşüş yaşadığı belirtildi. Huawei'yi takip eden markalar ise sırasıyla Apple ve Oppo oldu.