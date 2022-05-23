Türkiye'de doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi? Bakan Çataklı'dan net cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET canlı yayınında 'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. Çataklı, "Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir"

'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanlayan Çataklı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak soy bağı ile ilgilidir. Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

"Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir"

Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul eden bir ülke olmadığını anımsatan Çataklı, "Bazı ülkeler var dünyada o ülkede doğmuşsanız vatandaş olabilirsiniz. Ama Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir." ifadelerini kullandı.