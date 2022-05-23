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Aktüel Türkiye'de doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi? Bakan Çataklı'dan net cevap
Aktüel

Türkiye'de doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi? Bakan Çataklı'dan net cevap

'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 23:21:00 - 2022-05-23 23:30:11

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET canlı yayınında 'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. Çataklı, "Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir"

'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanlayan Çataklı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak soy bağı ile ilgilidir. Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

"Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir"

Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul eden bir ülke olmadığını anımsatan Çataklı, "Bazı ülkeler var dünyada o ülkede doğmuşsanız vatandaş olabilirsiniz. Ama Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir." ifadelerini kullandı.

 

 

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