Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevine geldi. Özel burada tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Özel saat 11.00'de Silivri Cezaevinden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonrası Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

SADECE ÖZKAN YALIM'I HİÇ ZİYARET ETMEDİ

Özel, bugüne kadar farklı zamanlarda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilen tüm CHP'li siyasetçilere ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşın Özel'in 30 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik henüz bir ziyaret gerçekleştirmediği öğrenildi.

PARTİDEN ATAMADI

Polis yolsuzluktan gözaltına almak için gittiği otelde Yalım’ı belediye çalışanı metresiyle basmış, söz konusu olayların ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Yalım'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti. Özgür Özel’in sadece partiyi eleştirdiği için onlarca ismi kapı önüne korken belediyeyi metres çiftliğine çeviren Yalım hakkında bugüne kadar adım atamaması da parti içinde en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Yalım’ın özel görüntülerle Özgür Özel’e şantaj yaptığı da dillendirilen iddialar arasında.