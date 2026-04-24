Gündem
Gündem

F1 aracı yeniden İstanbul sokaklarında

Efsane yeniden Türkiye’de. Formula 1, beş yıl boyunca İstanbul Park'ta düzenlenecek. Bu dev organizasyon için Dolmabahçe’de tören düzenlendi. İstanbul sokakları da motor sporları tarihine geçecek özel bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1, 24 Nisan 2026 tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle yeniden Türkiye takvimine dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren en az 5 yıl boyunca (2031 sonuna kadar) İstanbul Park'ta düzenleneceği resmen duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, F1'in Türkiye'ye dönüşünün ülkeye duyulan küresel güvenin ve spor vizyonunun bir simgesi olduğunu belirterek, organizasyonun özellikle genç kitle için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

F1 YENİDEN İSTANBUL SOKAKLARINDA

Törenin ardından İstanbul sokakları, motor sporları tarihine geçecek özel bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Red Bull F1 aracı, İstanbul Boğazı kıyılarında gezdi. Modern klasiğin dönüşünü kutlayan bu sürüşte araç, İstanbul’un sokaklarında ilerledi ve Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gelerek büyük finali gerçekleştirdi. Aracı Japon F1 pilotu Yuki Tsunoda kullandı.

ERDOĞAN F1 ARACIYLA POZ VERDİ

Etkinliğin en dikkat çeken anı ise, Red Bull F1 aracının Dolmabahçe Sarayı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana gelmesiyle yaşandı. Formula 1 aracının önünde poz veren Erdoğan, bu sembolik kareyle Türkiye'nin motor sporlarındaki yeni dönemini dünyaya ilan etti. Bu tarihi anlar, İstanbul Park'ın 2005'ten bu yana süregelen mirasının kalıcı bir anlaşmayla taçlandığı ve Türkiye'nin spor turizmindeki yerini sağlamlaştırdığı yeni bir sürecin başlangıcı olarak kayda geçti.

