Türkiye’de dizel’in pazar payı düşüyor

Türkiye’de dizel otomobillerin pazar payı aydan aya düşüyor. Yılın ilk 7 ayında dizellerin payı 3,88 puan azalışla yüzde 59,98’den yüzde 56,10’a geriledi. 2018’de bu oran 58,09’du.

Fiyatı ve bakım maliyeti ve akaryakıta gelen zamlardan dolayı dizel otomobillere ilgide kısmi bir azalma yaşandı. Benzer bir durum Avrupa ülkelerinde de gözleniyor. Batı Avrupa’da dizel otomobillerin satışları yüzde 15,2 düşüşle 2,89 milyon adete gerilerken, pazar payı yüzde 31,7’e indi. Gerilemede birkaç yıldır farklı markaların patronajlarını da sarsan emisyon skandallarının rolü olduğu iddia ediliyor. Son verilere göre 17 ülke içerisinde sadece Almanya’da dizelin payı 2,2 puan artışla yüzde 34,6’ya yükseldi. LMC Automotive’in 17 ülkenin yer aldığı Batı Avrupa’da yaptığı araştırmaya göre dizellerin satışı 2019 Ocak- Temmuz döneminde yüzde 15,2 düşüşle 3,41 milyon adetten 2,89 milyon adede düştü. Dizelin pazar payı ise 5 puan düşüşle yüzde 36.7’den yüzde 31,7’ye indi.