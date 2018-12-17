BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Osman Dur, Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nce düzenlenen “Sakarya’da Yerli Sanayi ve Teknoloji” programında “Şimdi 2 küçük motorun, inşallah kısa sürede işini bitiriyoruz. Bundan sonra hedefimizde inşallah 1000-1500 beygir var. İnanıyorum ki artık Türkiye’de dizel motor problemi bitmiştir, inşallah bunu çözeceğiz” dedi.

Motor akademik projedir

Dur, kamunun milli ve yerli teknoloji konusunda teşvik verdiğini fakat doğru yapılanmanın olmadığını savunarak, şöyle devam etti: “Beyin gücünü yönetebilecek gerekli ücret politikası, gerekli itibar politikası ve gerekli sistemi kuramıyoruz. Dolayısıyla sanayicimiz, üniversite ve kamuda da sorun var. Motor yapmak sanayici işi değildir, motor yapmak bir akademik projedir. Bu işin beyni akademik camiadır. Bu değeri, bu önemi devlet olarak akademik camiaya vermiyoruz. Türkiye’yi battığı bu bataklıktan çıkarabilecek; üniversiteler.”