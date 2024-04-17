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Gündem Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! Çocukları uzak tutun
Gündem

Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! Çocukları uzak tutun

Yeniakit Publisher
2024-04-17 07:28:00 -
Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! Çocukları uzak tutun

Küresel sermayenin desteğiyle büyütülen LGBT terörü, çizgi filmlere gizlediği mesajlarla çocukları hedef alıyor. Bu skandala son örnek ise Türkiye'de de izlenen "Bluey" adlı yapım oldu. Bluey'in "The Sign" isimli üçüncü sezon finalinde karakterlerden birinin 2 kadından oluşan ebeveynlere sahip olduğundan söz edildi. LGBT terörünün övüldüğü çizgi dizide, kadın ve erkek karakterlerin göz renklerinin farklı olduğu ancak çocuk karakterlerin ise tek göz rengine sahip olduğu dikkatler kaçmadı. Çocuklarda tek göz rengi kullanılmasıyla "cinsiyetsiz çocuk" güzellemesi yapıldı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/turkiyede-de-yayinlanan-bluey-cizgi-filminde-lgbt-teroru-cocuklari-uzak-tutun-81529

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