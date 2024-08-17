Türkiye'de çok sayıda şubesi vardı! Talk pudrası iflas ettirdi

Kozmetik şirketi Avon, talk pudrası ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla karşı karşıya kaldığı yüzlerce dava sonucunda ABD'de iflas koruması için başvurdu.

Şirket, İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında yaptığı bu başvuruyla hem borçlarını hem de dava yükümlülüklerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Durum, 2022’de bir kadına 50 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesiyle daha da kritik hale geldi. Avon, ABD dışındaki faaliyetlerini sürdürecek ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki operasyonlarını yeniden yapılandırmak için çalışmalarına devam edecek.

Şirketin iflas başvurusu, 386 dava ve 1 milyar doları aşan borç yüküyle gerçekleşti. Natura, Avon'un operasyonlarını 125 milyon dolara geri almayı kabul ederken, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 43 milyon dolarlık ek finansman sağladı. Bu adımlar, Avon'un uluslararası büyüme stratejilerini desteklemeyi hedefliyor.



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138 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu

1886 yılında David H. McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Avon, doğrudan satış alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Şirket, günümüzde 100'ün üzerinde ülkede 6 milyondan fazla bağımsız satış temsilcisiyle faaliyet göstermektedir. Avon'un yıllık cirosu yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarındadır.