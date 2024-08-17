  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de çok sayıda şubesi vardı! Talk pudrası iflas ettirdi
Ekonomi

Türkiye'de çok sayıda şubesi vardı! Talk pudrası iflas ettirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 17:57:00 -
Türkiye'de çok sayıda şubesi vardı! Talk pudrası iflas ettirdi

Türkiye'de şubeleri bulunan Avon, talk pudrası ürünlerinin kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalar sonucunda iflas etmek zorunda kaldı.

Kozmetik şirketi Avon, talk pudrası ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla karşı karşıya kaldığı yüzlerce dava sonucunda ABD'de iflas koruması için başvurdu.

Şirket, İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında yaptığı bu başvuruyla hem borçlarını hem de dava yükümlülüklerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Durum, 2022’de bir kadına 50 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesiyle daha da kritik hale geldi. Avon, ABD dışındaki faaliyetlerini sürdürecek ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki operasyonlarını yeniden yapılandırmak için çalışmalarına devam edecek.

Şirketin iflas başvurusu, 386 dava ve 1 milyar doları aşan borç yüküyle gerçekleşti. Natura, Avon'un operasyonlarını 125 milyon dolara geri almayı kabul ederken, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 43 milyon dolarlık ek finansman sağladı. Bu adımlar, Avon'un uluslararası büyüme stratejilerini desteklemeyi hedefliyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

138 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu

1886 yılında David H. McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Avon, doğrudan satış alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Şirket, günümüzde 100'ün üzerinde ülkede 6 milyondan fazla bağımsız satış temsilcisiyle faaliyet göstermektedir. Avon'un yıllık cirosu yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarındadır.

Necmettin Batırel 'iflasa sürüklüyorlar' diyerek çılgına döndü: Bu düzen yıkılmalı, en büyük dert bu
Necmettin Batırel 'iflasa sürüklüyorlar' diyerek çılgına döndü: Bu düzen yıkılmalı, en büyük dert bu

Ekonomi

Necmettin Batırel 'iflasa sürüklüyorlar' diyerek çılgına döndü: Bu düzen yıkılmalı, en büyük dert bu

İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde
İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde

Ekonomi

İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde

İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar
İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar

Ekonomi

İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar

İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde
İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde

Ekonomi

İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde

Kur artacak diye zam yaptılar, artmayınca iflasın eşiğine geldiler
Kur artacak diye zam yaptılar, artmayınca iflasın eşiğine geldiler

Ekonomi

Kur artacak diye zam yaptılar, artmayınca iflasın eşiğine geldiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23