Türkiye’de çok nadir görülür! Türünün en zehirlisine rastlandı!

Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanı görüntülendi.

İpekyolu ilçesinde 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van’ın ikinci yüksek doruğu olan Erek Dağı’nda redde engerek yılını görüntülendi. Dağda gezerken Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, “Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastlandım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir. Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiz. Lütfen dikkatli olun” diye konuştu.