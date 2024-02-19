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Ekonomi Türkiye'de çalışma saati kısalıyor! İşte yeni sistem!
Ekonomi

Türkiye'de çalışma saati kısalıyor! İşte yeni sistem!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 09:50:00 -
Türkiye'de çalışma saati kısalıyor! İşte yeni sistem!

30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik için düğmeye basıldı. Dağınık mevzuat tek çatı altında toplanacak. Bunun için çalışma saatleri, esnek çalışma, yıllık izinler, ücretler mercek altına alındı. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi de seçenekler arasında.

30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik için düğmeye basıldı. Dağınık mevzuat tek çatı altında toplanacak. Bunun için çalışma saatleri, esnek çalışma, yıllık izinler, ücretler mercek altına alındı. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi de seçenekler arasında.

Çalışma hayatına ilişki dağınık mevzuat tek bir çatıda toplanacak. Çalışma sürelerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi planlanıyor. 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik için hükümet düğmeye bastı.

YENİ HAK KATEGORİLERİ

Edinilen bilgilere göre, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular mercek altına alındı. Ücretten çalışma saatine genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Bu kapsamda çalışma saatlerinde de revizyon gündemde. Haftalık 45 saat olan çalışma süresi 40 saate düşürülecek. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de düşürülecek. Yapılan çalışmada ilke olarak çalışanlar güçlendirilecek.

SİSTEMDEKİ DAĞINIKLIĞA SON

Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı farklılığı giderilecek. Buna fazla çalışmaya bir yerde yüzde 50 ücret ödenirken başka bir yerde yüzde 25 ödendiğine dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Böylece, hem kamu hem de özel sektörde kontrol süreçler gelişirken etkinli ve verimlilik artacak. Çalışma hayatındaki mevzuat taraflar için daha sade hale gelecek. Yeni yapılanma insan merkezli olacak.

İşin merkezinde 'çalışan' olacak

Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan konulacak. Buna gerekçe olarak çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir ilkesi dikkate alınıyor. Aksi takdirde çalışan güçlenmediği takdirde düzenlemelerin bir şeyi ifade etmediği kaydediliyor. Çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin hükümlerin de çalışmada yer alması bekleniyor.
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Yorumlar

ali çifçi

kaç yıldır bu söylem var nezaman icraat a gecilecek acaba bi gecemedi komisyondan işçi emekci yararina bu ülkede bir hukuksal kazanim olacakmı acaba son 20 yilda.

Vatandaş rıza

Aklınızı başınıza devşirin. Çalışma saatini kısaltmak demek ZAM demek. Enflasyon demek. tüketen toplum demek. Japonlar 2. dünya savaşından sonra çalışma saatlerini düşürmemiştir.
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