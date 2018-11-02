Türkiye'de bir ilk! TÜBİTAK tarafından geliştirildi
TÜBİTAK, ülkede üretimi bulunmayan kapalı devre solunum cihazı prototipi geliştirdi. Üründe, yakın zamanda seri üretime geçilecek.02 Kasım 2018 Cuma 17:42
Türkiye’de üretimi bulunmayan, kendi kendine yeten, oksijen üreten, kapalı devre solunum cihazı prototipi Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde geliştirildi. MAKEL AŞ işbirliğiyle nihai üründe milli imkânlarla seri üretime geçilecek.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye’de üretimi bulunmayan, kendi kendine yeten, oksijen üreten, kapalı devre solunum cihazı prototipi Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde geliştirildi. MAKEL AŞ işbirliğiyle nihai üründe milli imkânlarla seri üretime geçilecek.
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