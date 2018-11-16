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Türkiye'de bir ilk! Bakan test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 100 ülkeye ihraç edilecek olan 'Corolla Sedan Hybrid’ modelini inceledi.

16 Kasım 2018 Cuma 18:35
Türkiye'de bir ilk! Bakan test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’ya gelerek Toyota fabrikasında yeni üretilen 'Corolla Sedan Hybrid’ modelini inceledi.

Toyota Corolla, dünyada ilk kez hibrit olarak üretilecek. Bu hibrit modelin üretim merkezlerinden biri Türkiye olacak. Arifiye ilçesinde faaliyet yürüten Toyota fabrikasında yeni üretilen ‘Corolla Sedan Hybrid’ modelini incelemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sakarya’ya geldi. Bakan Varank üretilen araç sonrası fabrikada da incelemede bulundu.

Bakan Varank’a Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve davetliler eşlik etti. Gerçekleşen inceleme sonrasında Bakan Varank bir açıklama yaptı.

Bakan Mustafa Varank inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Çok sevindirici bir gelişme için Sakarya’dayız. Tüm dünya ile aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan Hybrid modelini görme ve kullanma imkanı buldum. İlk defa bu sınıfta bir araç Türkiye’de üretilecek. Avrupa’da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biliyorsunuz gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli ve hybrid araçlar hızla yaygınlaşıyor."

"Ülkemize yatırım yapmaya devam edecek"

"Konvansiyonel motorların yerini alıyor, biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Aslında hybrid araçların ülkemizde üretilmesi uzak bir hedefti, bu hedef yatırım ofisinin sıkı takibi ve Cumhurbaşkanımızın Toyota'yı bizzat cesaretlendirmesi ile 2 yıl önce görüşerek gerçekleşti, mümkün oldu. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da bizim öncelikli teşviğimizden bu yatırım için faydalanmıştı. Geçtiğimiz yılki 280 bin kapasitenin yüzde 90’ını ihraç eden bir firma Toyota. İleri teknolojiler ile ülkemize yatırım yapmaya devam edecek."

“100 değişik ülkeye ihraç”

"Yeni hybrid araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak inşallah Şubat ayında ülkemizin pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50’ye yakın yakıt tasarrufu sağlayan yeni modelin Türkiye’den 100 değişik ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Hybrid araçların ülkemizde yaygınlaşması ile akaryakıt ithalatımızda da düşüşler görebileceğiz. Böylelikle dış ticaret açığımızda azalacak. Başta da ifade ettiğim gibi araçla test sürüşü yapma imkanımız oldu. Gayet performansı yüksek, güzel bir araç, tebrik ediyoruz. Yakıt tasarrufu sağlayan, çevre dostu, hybrid ve elektrikli araçların ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasına desteklerimiz devam edecek” dedi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:35
  1. Sakarya
  2. Bakan Varank
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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