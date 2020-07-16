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Gündem

Türkiye'de bir ilk! 200 İHA ile 15 Temmuz destanı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz temasıyla, Kuleli yerleşkesinin duvarlarında Mapping gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile ışık gösterisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:18:00 -

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İletişim Başkanlığı tarafından darbe girişimin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı. Video haritalama gösterisinin ardından saat 22.38'de Kuleli semalarında 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.

Gösteri sırasında gökyüzüne dronelarla 'Milletin Zaferi' yazıldı. Ayrıca dronelar ay yıldız, Türk bayrağı ve Türkiye haritası çizimi gerçekleştirdi. Drone gösterisini Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitle Makamı'nda izleyen vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

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