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Sağlık Türkiye'de aşı sayısı 27 milyona yaklaştı!
Sağlık

Türkiye'de aşı sayısı 27 milyona yaklaştı!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:51:00 - 2021-05-19 20:23:31
Türkiye'de aşı sayısı 27 milyona yaklaştı!

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.

27 milyon doza yaklaştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15 milyon 430 bin 414, ikinci doz aşı 11 milyon 481 bin 752 oldu. Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 912 bin 166 olarak gerçekleşti.

3 büyükşehirde uygulanan doz miktarı

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 619 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 824 bin 168 toplam 4 milyon 443 bin 377, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 243 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 932 bin 758 toplam 2 milyon 176 bin 276, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 143, ikinci doz aşı sayısı 794 bin 964 toplam 1 milyon 833 bin 107 doz olarak kayıtlara geçti.

 

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