  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
ABD Kongre üyesinden Biden'a çağrı: Derhal devreye girmeli
Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!
Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin
Gündem Türkiye'de 'aşı kimliği' uygulaması hayata geçti
Gündem

Türkiye'de 'aşı kimliği' uygulaması hayata geçti

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek. Kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:45:00 -
Türkiye'de 'aşı kimliği' uygulaması hayata geçti

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

Hangi bilgiler yer alacak?

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Yeni Dünya düzenine hoşgeldiniz
  • Yanıtla

Mehmet Güçlü

Yuh be, senaryolar gerçek oluyor. Bu millet bunun hesabını sorar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Seküler Mehmet Ali Erbil'in ibretlik hikayesi: Pişmanım, hacca gitmek istiyorum
Medya

Seküler Mehmet Ali Erbil'in ibretlik hikayesi: Pişmanım, hacca gitmek istiyorum

Batı’dan devşirme laikçi sevküler hayatı dibine kadar yaşayan ve kumar, gayrimeşru ilişki gibi türlü ahlaksızlığa imza atan Mehmet Ali Erbil..
Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte provokasyonlarda bulunan Frans..
Erdoğan'ın çağrısı kudurttu! Netenyahu'nun oğlundan alçak paylaşım
Dünya

Erdoğan'ın çağrısı kudurttu! Netenyahu'nun oğlundan alçak paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya yaptığı Kudüs çağrısının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sözde Kürdis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay