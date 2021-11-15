  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı
Gündem

Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı

Türkiye'de yaşayan 91 bin 432 çifte vatandaş, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 19 ilde kurulan 127 sandıkta oy kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:30:00 -
Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmaları için 19 ilde 127 sandık kuruldu.

Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 91 bin 432 çifte vatandaş sandık başına giderek oy kullandı. Türkiye'deki oy verme işlemlerinin sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 bin çifte vatandaşın ise yaşanan yoğunluk nedeniyle sandıkların kurulduğu okullardan kendi istekleriyle oy kullanmadan ayrıldığı öğrenildi.

Ayrıca seçimler için 17 bin kişinin de sınır kapılardan geçerek Bulgaristan'a gittiği belirlendi.

Türkiye'de yaşayan 28 bin 838 çifte vatandaş, 11 Temmuz'da yapılan Bulgaristan'daki erken genel seçimler için oy kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...
Siyaset

Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...

Türkiye'de bir muhalefet partisinin ABD Başkanı Biden'dan para aldığını iddia eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ke..
Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!
Medya

Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Kadıköy’de Fenerbahçeli bazı taraftarların küfür ettiğinden ve taşkınlık çıkardığından şikayet e..
Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı
Siyaset

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Yaşlandığı için vücudunu teşhir edemeyen ve kendisine farklı mecralar arayan Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir siyaset çıkışı geldi. Millet İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay