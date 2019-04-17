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Türkiye’de 4 bin 500 hasta kök hücre nakli bekliyor

Türk Kızılay Orta Karadeniz Gönüllü Verici Merkezi Kök Kazanım Uzmanı Erdal Ayar, Türkiye’de 4 bin 500 hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:11
Türkiye’de 4 bin 500 hasta kök hücre nakli bekliyor

Türk Kızılay Orta Karadeniz Gönüllü Verici Merkezi Kök Kazanım Uzmanı Erdal Ayar, Türkiye’de 4 bin 500 hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.


Ordu’nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi’nde kök hücre bağışının önemi hakkında konferans verildi. Ünye Devlet Hastanesi, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve Ünye Meçhul Asker Ortaokulu liderliğinde ülkede, başta lösemi hastaları olmak üzere kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut ışığı olma adına Ünye’de kamu kurum ve kuruluşlarından, okullardan, sivil toplum örgütlerinden ve vatandaşlardan 26 Nisan tarihinde Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay tarafından kök hücre numune alımı yapılacak.


Bu program öncesinde Ünye Devlet Hastanesi’nde düzenlenen konferansta kök hücre bağışıyla ilgili yanlış bilinenler anlatıldı. Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz, “Kana bağlı hastalıklar lenfoma ve lösemi gibi hastalıklar çok zor hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavi süreci çok meşakkatlidir. özellikle kemoterapi döneminde sonuç alınamayan hastalarda kemik iliği nakli gerekiyor” dedi.


Türk Kızılay Orta Karadeniz Gönüllü Verici Merkezi Kök Kazanım Uzmanı Erdal Ayar ise, “Kan bağışı sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle erkekler yılda 4 kez, kadınlar ise yılda 3 kez kan bağışında bulunabilir. Burada dikkat çekmek istediğimiz ise kök hücre numune alımıdır. Bu numuneler kök hücre bekleyen hastalarla uyum sağladığında donörümüzden bu kez kök hücre alıyoruz. Bunun da iki yöntemi var. Birincisi iki koldan kan alma şeklinde tanımlayabiliyoruz. Bu süreç bir kaç saat sürüyor. Sonrasında ise herhangi bir istirahat olmadan normal yaşantınıza dönebiliyorsunuz. Ancak bunun süreçleri var. Diğer yöntem ise kemik iliğinden kök hücre alımıdır. Her iki yöntemde de ciddi ve kalıcı rahatsızlıklar bulunmamaktadır. Numune alındıktan sonra eşleşme olsa dahi numune verenin cayma hakkı vardır. Bu durum ülkemizde çok düşün seviyededir. Çünkü bir can kurtarmanın bilinci içinde olan vatandaşlarımız bu işlemi sonuna kadar sürdürüyor. Bugün ülkemizde 4500 hasta kök hücre nakli beklemektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:11
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