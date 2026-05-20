Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..!

Yabancı plakalı araçların Türkiye’deki trafik cezaları, HGS borçları ve EDS kayıtları, sınır kapılarında sistem üzerinden tek tek kontrol edildikten sonra çıkışlarına izin veriliyor. Borcu olan araçların ödemeyi yapmadan yurt dışına çıkışına izin verilmiyor.

Uygulama, özellikle yaz aylarında Türkiye’ye kara yoluyla gelen ve dönen gurbetçiler arasında sıkça tartışılırken Türkiye’ye kısa süreli ziyaret için gelen bir gurbetçi vatandaşın yaşadıkları konuyu tekrar gündeme getirdi. 10 günlük tatilinin ardından ülkeden ayrılmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçi, çıkış işlemleri sırasında adına kayıtlı 227 bin TL tutarında trafik cezasıyla karşılaştı.

CEZAYI ÖDEDİKTEN SONRA ÇIKIŞ YAPABİLDİ

Sürücü, hız limitlerini aşması nedeniyle kesilen cezayı ödeyerek ülkeden ayrılabildi.

O anları kayda alan gurbetçi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sürücü, cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde olayı şöyle anlattı: “10 gündür Türkiye’deyim. Giriş-çıkış yaptım, HGS almadım. Arabamla maşallah bastım bastım... 227 bin TL ceza ödedim. 100’lük yerde 180, 210, 230 yaptım. Her yerde radar var! Yavaş gidin, kurban olayım."

Videoda elindeki ceza makbuzunu gösteren gurbetçi, cezanın yüksekliğinden duyduğu şoku dile getirirken, diğer sürücülere özellikle Türkiye yollarında hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.