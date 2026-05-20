Çağdaşlık ve ilericilik öyle değil böyle olur: İmam Hatiplilerden İHA şampiyonluğu

505 KATILIMCI ARASINDAN SIYRILMAK GURUR VERİCİ: Yarışmaya katılan öğrencilerden Zeynep Reyya Girgin, bu sürecin kendisine özgüven kazandırdığını anlatarak, "505 katılımcı arasından sıyrılmak gurur verici. Bu deneyim sayesinde ileride yapacağım meslek kafamda netleşti." diye konuştu. Öğrencilerden Fatih Furkan İnan da yaptıkları uçaklara verilen isimlerin özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Takımlarımıza Edremit'in şehidi ve ilk Kuvayımilliyecisi Şehit Hamdi Bey ile Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in isimlerini verdik. Bu isimlerle yarışmak bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu." dedi. Yiğit Berk Çelik de mekanik ve tasarıma ilgisinin olduğunu dile getirerek, takım ruhuyla çalışarak ödül aldıklarını anlattı. Fatma Zehra Girgin ise kazandıkları kupalarla Edremit'i ve okullarını uluslararası arenada temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2 senedir yarışmalara katılıyorum. Bunlar sayesinde disiplinli olmayı, sorumluluk almayı ve ekip ruhunu öğrendim. Ödül almak çok gurur verici." ifadesini kullandı.