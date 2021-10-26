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Gündem Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:35:00 -
Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 824 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,95 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 224 bin 799 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir Edirne, ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesinin gurur duyulacak bir toplumsal başarı olduğunu belirtti.

Koca, "Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

 

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