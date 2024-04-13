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Yaşam

Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 21:07:00 - 2024-04-13 22:19:42
Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Van ve çevresinde son yıllarda kuraklığın çok fazla hissedildiği bölgelerde mart ayı yağışları yüzleri güldürdü. Bu yıl mart ayındaki yağışlar 87 milimetre olarak ölçülürken, 2003 yılında Mart ayındaki 84 milimetrelik yağış ile son 21 yılın rekorunu kırıldı.

Van'da mart ayı yağışları son 21 yılın rekorunu kırdı. Bu durum kuraklığın çok fazla hissedildiği bölgede yüzleri güldürürken kentteki 4 baraj gölünün ortalama doluluk oranları yüzde 36 seviyesine ulaştı. DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, 2003 yılının Mart ayında 84 milimetre civarında yağış görüldüğünü ve bu yağışın rekor olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Şahna, "Ancak 2024 Mart ayı itibarıyla 87 milimetrenin üzerinde yağış yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu mart ayındaki yağış ve önümüzde beklenen yağışların da gelmesiyle özellikle yaz aylarında barajların ya da meraların bulunduğu bölgelerde gerek tarım gerekse hayvancılıkta olumlu hizmetlerin olacağı bereketli bir yıl öngörüyoruz" dedi.

SU SEVİYESİ ALARM VERMEYE BAŞLAMIŞTI

Yağışların azlığı ve artan buharlaşma ile birlikte kuraklığın yaşandığı Van'da geçen yaz aylarında baraj seviyeleri oldukça düştü. Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan kentteki 4 baraj gölünden 2'sinin su seviyesi ise alarm vermeye başlayarak, kısıntılı sulama sürecine girildi. Van'da bir yıl içinde metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 451 kilogram oldu. Bu veri ile Van, Türkiye ortalamasının altında kaldı. DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, gelen yağışların israf edilmeden depolanması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye genelinin altında bir yağış aldığından suya fazlasıyla sahip çıkmamız elzem. Van'da hangi dönemlerde bu yağışlar oluyor, dediğimizde ortalama yüzde 60'ını kış ve ilkbahar dönemlerinde alıyoruz. Özellikle son 10 yıl içerisindeki yağışlarla bugünü karşılaştırdığımızda şu gerçeği görüyoruz. Son 10 yıl içindeki yağışlarımızda barajlarımızdaki doluluk olranı, ne yazık ki yüzde 100'e ulaşmamış. İşletmedeki barajlarımız yüzde 100 dolu olmadığından tarımsal sahada hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımız su azlığı nedeniyle sorunlar yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

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