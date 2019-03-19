Türkiye’de 2 milyondan fazla çocukta işitme kaybı meydana geliyor

Kulak Burun Boğaz(KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük, Türkiye’de 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybının meydana geldiğini ifade ederek, “Erken teşhis sayesinde ise çoğu işitme kaybının kalıcı hale dönüşmesi önlenebiliyor ve çocuğun normal işitme seviyesine kavuşması sağlanabiliyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 32 milyon, Türkiye’de ise 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybı meydana geliyor. Erken dönemde tespit edilemeyen işitme kaybı çocuğun konuşma ve dil gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ve düzeltilmesi çok zor olan problemlere yol açabiliyor. Erken teşhis sayesinde ise çoğu işitme kaybının kalıcı hale dönüşmesi önlenebiliyor ve çocuğun normal işitme seviyesine kavuşması sağlanabiliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük; çocuklarda işitme kayıpları konusunda açıklamalarda bulundu.

“Kulak kiri işitme kaybına neden olabilir”

Kulak yapısının dış, orta ve iç kulak olarak üç bölümden oluştuğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük, “İç kulakta işitme organı olarak salyangoz ve işitme siniri dışında, denge sensörleri ve denge sinirleri bulunur. Bu yapılanmaya göre dış kulak, orta kulak, ya da kulak salyongozu ve sinirlerine ait hastalıklar nedeniyle işitme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Bu yapılardaki çeşitli yapısal bozukluklar ve hastalıklar işitme şikayetlerine neden olur. Böylece kulak kiri probleminden, beyin sapı tümörlerine kadar geniş bir yelpazedeki hastalıklar nedeniyle geçici ya da kalıcı işitme kayıpları oluşabilmektedir" diye konuştu.

“İşitme kaybı olan çocuklar içine kapanıyor”

İşitme engeli, kişinin gelişim, uyum ve özellikle iletişimdeki görevlerini yerine getirmesinde en büyük engelinin olduğunu kaydeden Küçük, şunları söyledi:

“İşitme duyusunun kaybı, özellikle bebeklik döneminde konuşmanın öğrenilmesi açısından ciddi bir sorun teşkil eder ve bu bireyler iletişim açısından ciddi problemler yaşarlar. İşitme kaybı olan çocuklar; okul döneminde başarısızlık, psikolojik olarak toplumdan uzaklaşma, içine kapanıklık ve sosyal yönden başarısızlık gösterebilirler. Bunun sonucunda çocuklar eğitim ve sosyal hayatında akranlarından geri kalabilir ve psikolojik sorunları olan, uyumsuz bireylere dönüşebilirler.”