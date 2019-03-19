0553 313 94 23

Türkiye’de 2 milyondan fazla çocukta işitme kaybı meydana geliyor

Kulak Burun Boğaz(KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr.

19 Mart 2019 Salı 18:15
Türkiye’de 2 milyondan fazla çocukta işitme kaybı meydana geliyor

Kulak Burun Boğaz(KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük, Türkiye’de 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybının meydana geldiğini ifade ederek, “Erken teşhis sayesinde ise çoğu işitme kaybının kalıcı hale dönüşmesi önlenebiliyor ve çocuğun normal işitme seviyesine kavuşması sağlanabiliyor” dedi.


Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 32 milyon, Türkiye’de ise 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybı meydana geliyor. Erken dönemde tespit edilemeyen işitme kaybı çocuğun konuşma ve dil gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ve düzeltilmesi çok zor olan problemlere yol açabiliyor. Erken teşhis sayesinde ise çoğu işitme kaybının kalıcı hale dönüşmesi önlenebiliyor ve çocuğun normal işitme seviyesine kavuşması sağlanabiliyor.


Medicana Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük; çocuklarda işitme kayıpları konusunda açıklamalarda bulundu.



“Kulak kiri işitme kaybına neden olabilir”


Kulak yapısının dış, orta ve iç kulak olarak üç bölümden oluştuğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Harun Küçük, “İç kulakta işitme organı olarak salyangoz ve işitme siniri dışında, denge sensörleri ve denge sinirleri bulunur. Bu yapılanmaya göre dış kulak, orta kulak, ya da kulak salyongozu ve sinirlerine ait hastalıklar nedeniyle işitme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Bu yapılardaki çeşitli yapısal bozukluklar ve hastalıklar işitme şikayetlerine neden olur. Böylece kulak kiri probleminden, beyin sapı tümörlerine kadar geniş bir yelpazedeki hastalıklar nedeniyle geçici ya da kalıcı işitme kayıpları oluşabilmektedir" diye konuştu.



“İşitme kaybı olan çocuklar içine kapanıyor”


İşitme engeli, kişinin gelişim, uyum ve özellikle iletişimdeki görevlerini yerine getirmesinde en büyük engelinin olduğunu kaydeden Küçük, şunları söyledi:


“İşitme duyusunun kaybı, özellikle bebeklik döneminde konuşmanın öğrenilmesi açısından ciddi bir sorun teşkil eder ve bu bireyler iletişim açısından ciddi problemler yaşarlar. İşitme kaybı olan çocuklar; okul döneminde başarısızlık, psikolojik olarak toplumdan uzaklaşma, içine kapanıklık ve sosyal yönden başarısızlık gösterebilirler. Bunun sonucunda çocuklar eğitim ve sosyal hayatında akranlarından geri kalabilir ve psikolojik sorunları olan, uyumsuz bireylere dönüşebilirler.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü enselendi
    1. Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü..
    2. Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar
    3. Mısır'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü
    4. Silivri’de zehirlenen definecilerin..
    5. Çaldığı mama ve yağları satıp,..
    6. Devlet şefkat elini uzattı
    7. Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz..
    8. Rusya yalanladı: Anlaşma yok!
    9. Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy..
    10. Afrin'de 362 noktaya insani yardım..
    11. Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3..
    12. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    13. Kütahya Belediyesi’nden ücretsiz..
    14. Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl..
    15. Folyo ve poşetlere sarılı baharat..
    16. Nike üretim merkezini Türkiye'ye taşıyor
    17. "Buteflika'nın açıklamaları meydan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli’ne 17..
    19. ARIADNE-19 Tatbikatı
    20. Sivas'ta 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    21. Bakan Pekcan Van Mobilya Fuarı’nın..
    22. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü 3 yaralı
    23. Mevlüt Uysal: Mahmutbey-Mecidiyeköy..
    24. ABD'ye büyük şok! Sular altında kaldı
    25. "Kaşıkçı cinayetinin 'serseri bir..
    26. Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı
    27. Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak’ta
    28. Yeni Zelanda'da camilere saldıran..
    29. Kargı’da trafik polisleri yeni..
    30. İsrail Doğu Kudüs'te yapım..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!