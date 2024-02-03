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Aktüel Türkiye'de 16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu!
Aktüel

Türkiye'de 16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 17:47:00 -
Türkiye'de 16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu!

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili bulundu.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Banaz Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık sahada çam (pinuxylon) cinsine ait fosil bulundu.
Ayrancı köyünün batısında yer alan Sümlüce mevkisinde orman yolu yapımı esnasında iş makineleri tarafından bulunan fosil, koruma altına alındı.
Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan analizlerde ağaç fosilinin 'Orta Miosen' dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi.
Önemli bir kalıntı olarak kayıtlara geçen fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.

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