Türkiye’de 100 bin kişi başına 76,6 ATM düşüyor

Türkiye’de yıllara göre kişi başına ne kadar ATM düştüğü hesaplanırken, 2017 yılında bu sayının 76,6’ya çıktığı saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ATM sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında bin yetişkin kişi başına düşen ATM sayısının 76,6 olduğu görüldü. Böylelikle her yıl artış gösteren ATM sayılarının 2010 yılında bin yetişkin kişi başına düşen sayısı 50,3 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2011 yılında 56,7’ye yükselirken, 2012 yılında 61,1’e, 2013 yılında 69,4’e, 2014 yılında 74,2’e, 2015 yılında 77,2’ye,2016 yılında ise 76,2 olarak yükselişe geçtiği saptandı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2017 yılı içerisinde ATM ve banka başlığı altında 7 bin 773 haber yansıması tespit edildi. Yine 2017 yılında sadece bankamatik altında çıkan haber sayısı ise 2 bin 156 olarak kayıtlara geçti.