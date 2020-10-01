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Gündem Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs tablosu: 1407 yeni tanı, 67 ölü
Gündem

Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs tablosu: 1407 yeni tanı, 67 ölü

Türkiye'de koronavirüs son rakamları açıklandı. Buna göre 1407 kişiye hastalık tanısı konulurken, 67 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan yaptığı açıklamada ağır hasta sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:36:00 -
Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs tablosu: 1407 yeni tanı, 67 ölü

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Uyarılara rağmen tedbirleri ihlal eden, gizli eğlenceler düzenleyenler yüzünden rakamlarda büyük çaplı düşüş yaşanmıyor. Türkiye'de son 24 saatte 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1402 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, vaka sayısı 320 bin 70, vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı 1507, aktif hasta sayısı 30 bin 657 oldu. 

Bu hafta hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.

 

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