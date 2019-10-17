Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola ABD Dışişleri Mike Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçak Türkiye'ye gelmeden İrlanda'da mola verdi.

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün Ankara'ya geliyor. AP Haber ajansı Mike Pompeo'nun uçağını İrlanda'da mola verip güvenlik kontrolü yapılırken fotoğrafladı.



6 saatten az süren uçuş sonrası mola verilmesi dikkat çekti. Pence başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alıyor. Pence'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

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