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Yerel Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri devam ediyor
Yerel

Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri devam ediyor

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Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri devam ediyor

Gölcük’te uzun süredir düzenlenen Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri, Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıkları kamuoyunun katılımına açmaya ve farklı alanlardan önemli isimleri Gölcüklülerle buluşturmaya devam ediyor.

23 Eylül 13:30 da gerçekleştirilecek programın konuğu, Balkan Stratejileri Araştırma Merkezi ve 24. Dönem Milletvekili Rifat Sait olacak. “Balkanlar ve Dijital Medya” başlığıyla gerçekleştirilecek buluşmada; Balkanlar, bölgesel gelişmeler ve dijital medyanın toplum ve kamuoyu üzerindeki etkileri ele alınacak.

Gölcük Belediyesi tarafından sürdürülen Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri kapsamında bugüne kadar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, AK Parti MDYK Üyesi Aydoğan Ahiakın, AK Parti MYK Üyesi Hilmi Türkmen başta olmak üzere çok sayıda önemli isim Gölcük’te vatandaşlarla bir araya geldi.

VATANDAŞLAR DOĞRUDAN KATILABİLİYOR

Türkiye’nin önemli meselelerinin alanında uzman ve farklı tecrübelere sahip isimlerle değerlendirildiği sohbetler, vatandaşların doğrudan katılım sağlayabildiği bir istişare ortamı oluşturuyor.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri, ülkenin gündemindeki önemli konuları Gölcük’te konuşmaya, farklı bakış açılarını vatandaşlarla buluşturmaya ve Türkiye’nin geleceğine dair ortak bir düşünce zemini oluşturmaya devam ediyor

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