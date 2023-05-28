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Gündem Türkiye Yüzyılı başlamıştır
Gündem

Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:03:00 -
Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" dedi.

Oktay, Twitter hesabından seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada,

"Aziz milletimiz, 'söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


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