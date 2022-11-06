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Gündem Türkiye yüzde 90 ile birinci sırada! Google'den yanlış bilgiye destek!
Gündem

Türkiye yüzde 90 ile birinci sırada! Google'den yanlış bilgiye destek!

Google Platformu üzerine yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre en çok yanlış bilginin dolaştığı ülke %90 oranla Türkiye oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:24:00 -
Türkiye yüzde 90 ile birinci sırada! Google'den yanlış bilgiye destek!

 

İnternet haber kuruluşu ProPublica, yanlış bilginin yayılımı açısından Google'ı mercek altına aldı.

Türkiye'deki internet kullanıcılarına pek da şaşırtıcı gelmeyecek sonuçlara göre Google, "yanlış bilgi yaymanın kârlı bir işe dönüşmesine" katkı sağlıyor.

Türkiye yanlış bilgi yaydığı bilinen ve Google reklamlarıyla para kazanan yayıncı oranının en yüksek olduğu ülke. Datareportal’ın 2022 raporuna gore, Türkçe, internette en çok içerik üretilen diller arasında dördüncü sırada.

Sağlık, iklim krizi, seçimler ve demokratik süreçler gibi konular, Google'ın güvenilir olmayan ve zararlı iddialar barındıran içeriklerde reklam gösterilmesini yasaklayan politikasında öncelikli sırada olarak belirtiliyor. Fakat araştırma, Google politikasını ihlal ediyor gibi görünen sayfalara bile düzenli olarak reklam yerleştirdiğini gösteriyor.

Para kazanan yayıncı oranı en yüksek ülke Türkiye

Google reklamları dünya internet ekosistemindeki para akışını sağlayan devasa bir makro ekonomik etkiye sahip. ProPublica'nın araştırmasına göre İngilizce dışında yayın yapan ve bu yayınlarla yanlış bilgi yayan sitelerdeki Google reklamlarının oranı %30 ila %90 arasında değişiyor.
'Yanlış bilgi verirken Google reklamlarından para kazanan yayıncı' oranı en yüksek ülke Türkiye oldu.

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