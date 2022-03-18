Türkiye yüz nakliyle tanıdı! 'Ben yapmadım, göreceksiniz' diyen Recep Sert tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa’dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alarak Edremit girişinde yakalamıştı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Recep Sert ile birlikte 10 kişi tutuklandı

İçlerinde yüz ve çene nakli olan Recep Sert’in de bulunduğu 10 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti’ suçlarından sabah adliyeye sevk edildi.

Recep sert ve beraberinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

"Ben yapmadım" demişti

Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz." diyerek seslenmişti.