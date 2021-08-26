Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu

Türkiye, inşaat sektörü dergisi Engeneering News Record’ın (ENR) ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2021 yılı listesine damgasını vurdu. Ülke listede üçüncü sırada yer aldı.

Birinci Çin

Müteahhitlerin 2020’de ülkeleri dışında yürüttükleri faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alınarak yayımlanan sıralamada Türkiye 40 firmasını sokmayı başardı. ENR listesine birinci Çin 78, ikinci ABD ise 41 firmasının adını yazdırdı.

Önemli başarı

Uluslararası proje gelirlerine göre listedeki ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir firma da ilk 30 uluslararası müteahhit arasında yer aldı. İnşaat firmalarının elde ettikleri 18.3 milyar dolar gelirle Türkiye, küresel pazardan yüzde 4.4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu. Türk firmalarının faaliyetleri, en büyük pazar Rusya’nın da dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar dolar) ve Ortadoğu (5.9 milyar dolar) bölgesinde yoğunlaştı.

İşte o firmalar

ENR’nin ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’ne giren Türk firmaları şöyle: “Rönesans, Limak, Ant Yapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur, TAV, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser, IC İçtaş, Çalık, İlk, GAP, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbaş, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, NATA, Cengiz, MBD, Feka, IRIS, SMK, STFA, Doğuş.”

Mutluyuz, gururluyuz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, taahhüt firmalarının ve teknik müşavirlerin başarılarının dünyaca ünlü ENR tarafından tescil edildiğini belirtti. “Pandemi şartlarına rağmen firmalarımız iyi bir grafik ortaya koydular” diyen Eren, şunları kaydetti: “Ülkemiz de Çin ve ABD’nin ardından dünya sıralamasında üçüncü oldu. Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de -bir firma farkla- geri almak üzere bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34’ünün birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz.”

Hedef 50 milyar dolarlık proje

Önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olmasının kendilerine umut verdiğini vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz yurt dışında kısa vadede 20 milyar dolar büyüklüğünde yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede ise yurt dışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefliyoruz. Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, ihracatımızda da artışla ekonomimize daha fazla döviz girdisi sağlanması, istihdama olumlu katkı sunulması anlamına geliyor. Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.”

Pazar yüzde 11 daraldı

Bu arada ENR’nin listenin yer aldığı ‘Toparlanmaya Giden Yolu Açmak’ başlıklı bülteninde zirvede bulunan firmaların bile zorluklarından kaçamadığı, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı 2020’de uluslararası inşaat pazarının bir önceki yılki 473.1 milyar dolar seviyesinden yüzde 11’lik daralmayla 420.4 milyar dolara gerilediğine işaret edildi. Pazarda yaşanan bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003’ten bu yana yıllık bazda yaşananların en büyüğü olduğuna dikkat çekilen bültende salgınla geçen 1.5 senenin ardından birçok uluslararası müteahhitlik firmasının operasyonlarını daha esnek hale getirecek adımlar attığına temas edildi.