Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında kritik zirve

Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak amacıyla New York'ta olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanları'nın Kıbrıs toplantısı yapacağı kaydedildi.

Toplantıya üç garantör ülkenin yetkilisi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotziaz'ın takılacağı ifade edildi. New York'ta yarın yapılacak kritik Kıbrıs görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Kıbrıs Türk tarafını temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Özersay ile önümüzdeki dönem değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

KKTC devlet ajansına açıklama yapan Özersay da, Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özersay, New York'ta garantör ülkelerin bir araya geleceği ile ilgili soruya, "Evet böyle bir düşüncenin olduğu doğrudur" diye yanıt verdi. Yunan ve Rum basını ise, "Garantör ülkelerin, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantisini ele alacaklarını" ileri sürdü.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın da Bakan Özersay ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.