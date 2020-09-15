  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak
Aktüel

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

"Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:43:52 -
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi başkanına meydan okudu: Ben varım sen var mısın?
Gündem

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi başkanına meydan okudu: Ben varım sen var mısın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesine tepki göster..
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması
Gündem

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı televizyon programında, Girit'in güneyindeki doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı